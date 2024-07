Baustelle in Hilden Gabelung wird wieder freigegeben

Die Baustelle an der Gabelung hatte brenzlige Situationen zur Folge. Denn vor allem zu Beginn haben viele Autofahrer die Absperrung und die Schilder ignoriert. Die Gabelung war bereits ab der Kreuzung Hochdahler/Berliner Straße gesperrt, nur Anlieger durften noch durch. Wer sich nicht daran hielt, fuhr bis zur nächsten Absperrung an der Mittelstraße. Einige wendeten, andere bogen links zu den Bushaltestellen ab. Vereinzelt fuhren Autofahrer sogar durch die Mittelstraße oder einfach geradeaus in Richtung Polizeiwache weiter. Nur den Reaktionen der entgegenkommenden Autofahrer war es zu verdanken, dass es zu keinen Unfällen kam. Die Polizei hatte den Bereich im Fokus, hatte ein Sprecher erklärt. Die Kirchhofstraße konnte seit Ende Juni nur in eine Richtung befahren werden: vom Lindenplatz aus in Richtung Berliner Straße. In die andere Richtung war sie gesperrt.