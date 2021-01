Hildener Kreuz : Auf der Autobahn 3 wird es zwei Tage enger

Nach Abschluss der Markierungsarbeiten soll der Verkehr ab Mittwoch wieder ungestört fließen können. Foto: dpa/David Young

Hilden Auf der Autobahn 3 im Autobahnkreuz Hilden stehen am Dienstag (12. Januar) und Mittwoch (13. Januar) zeitweilig weniger Fahrspuren zur Verfügung. Am Dienstag sind von 9 bis 15 Uhr in Fahrtrichtung Oberhausen nur zwei von drei Fahrspuren frei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Mittwoch stehen in Fahrtrichtung Köln von 9 bis 10.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr ebenfalls nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Von 10.30 bis 13.30 Uhr ist dort nur eine Fahrspur befahrbar. In diesen Zeiten werden Markierungsarbeiten erledigt. Anschließend fließt der Verkehr in Richtung Oberhausen über das neu errichtete Kreuzungsbauwerk wieder in der normalen Fahrspurbreite.

Seit März 2018 erneuert Straßen.NRW das Autobahnkreuz Hilden. Zum 1. Januar 2021 hat „Die Autobahn Rheinland“ das Projekt übernommen. Das etwa 50 Jahre alte Brückenbauwerk führt die A3 über die A46. Das Kreuz gilt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Region. Bei einem täglichen Verkehrsaufkommen von rund 230.000 Fahrzeugen waren die Tragfähigkeitsreserven des alten Bauwerks so gut wie aufgebraucht. Der Ersatzneubau war daher zwingend erforderlich.

(-dts)