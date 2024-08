Aufrüstung und Erneuerung von Kanälen Baumaßnahmen im Süden von Hilden starten am 19. August

Verkehrsteilnehmer und Anwohner in Hilden müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Am Bruchhauser Weg, am Bruchhauser Kamp und in der Pestalozzistraße stehen umfangreiche Kanalbauarbeiten an. Wie die Stadt mitteilt, beginnt das Tiefbau- und Grünflächenamt damit am Montag, 19. August. Ziel dieser Maßnahmen sei der Einbau von Reinigungsschächten, um das auf der Straße anfallende Niederschlagswasser zu reinigen, bevor es in den Garather Mühlenbach beziehungsweise in das Regenrückhaltebecken fließt. Hintergrund sind gesetzliche Vorgaben, die die Stadt nach und nach im gesamten Stadtgebiet umsetzt. Diesen Grund hatte in den vergangenen Monaten auch eine Baumaßnahme auf der Hochdahler Straße. Dort erhielt ein Kanal Filter- und Drosselschächte. Diese sollen die Qualität des Regenwassers verbessern, das in den Bürenbach abgeleitet wird. Immerhin blieben die Arbeiten damals im Zeitplan. Die Straße war von Januar bis Ende April gesperrt worden. Bei der jetzt anstehenden Baumaßnahme geht es auch um eine Sanierung: Ein Teilstück des Schmutzwasserkanals in der Pestalozzistraße werde erneuert, teilte die Stadt mit.