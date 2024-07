Baustelle am Bahnhof Hilden Bahnhofs-Umbau wird frühestens in einem Jahr fortgesetzt

Wann werden die Arbeiten am Bahnhof Hilden endlich wieder aufgenommen? Eine konkrete Antwort kann die Deutsche Bahn (DB) immer noch nicht geben. Jedoch gibt es nun einen ersten Hinweis darauf, dass die Modernisierungsmaßnahme in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres fortgesetzt werden kann. Diese Auskunft gibt nun die DB-Pressestelle in Düsseldorf.