Öffentliche Beete in Hilden Bauhof pflanzt 7000 Blumen im Stadtgebiet

7000 neue Blumen für den Sommer pflanzt der Zentrale Bauhof seit Montag im Stadtgebiet. Das erklärte Stadtsprecherin Lina Schorn am Dienstag. An 15 Standorten soll in diesem Zuge auch die inzwischen verblühte Winterbepflanzung ersetzt werden. „Damit die dunkle Jahreszeit ein wenig bunter wird, hatten wir im letzten November Stiefmütterchen eingesetzt, die trotz Frost in kräftigen Farben blühen“, berichtet Ernst Sander von der Grünunterhaltung. Sechs Mitarbeiter bepflanzen aktuell die städtischen Blumenkübel und Beete in ganz Hilden. „Wir haben uns auch für den Sommer für farbenfrohe Pflanzen entschieden, die das urbane Stadtbild auflockern“, erklärt Sander weiter.