Hilden/Haan : Neues Gesetz: Landwirte fürchten um ihre Existenz

Hilden/Haan Mehr Biotope unter Schutz. Es geht um eine Million Hektar, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden können. Viele Bauern sind aufgebracht.

In Schutzgebieten soll auch der Einsatz zahlreicher anderer Pflanzenschutzmittel verboten werden. Auch an Gewässerrändern gelten künftig Pestizid-Einsatzverbote.

Der Ratinger Landwirt und stellvertretende Vorsitzende der Kreisbauernschaft, Johannes Paas, erklärt, was die Bauern so auf die Palme bringt: „Schon seit 20 Jahren erbringen Landwirte freiwillige Leistungen. Dazu gehören zum Beispiel das Anlegen von Blühstreifen, den Anbau von Zwischenfrüchten oder Nistmöglichkeiten.“ Basis war eine Kooperation mit der Politik. Unter bestimmten Voraussetzungen erhielten die Landwirte Ausgleichszahlungen, denn: Wo Naturräume geschützt werden, kann keine landwirtschaftliche Bearbeitung stattfinden. Dies wiederum bedeutet für die Bauern geringere Erträge.

Naturschutzbehörde warnt Ausflügler in Kempen, Willich, Grefrath und Tönisvorst : Besucher-Massen gefährden Wildtiere in Schutzgebieten

Was über Jahrzehnte per Handschlag funktionierte, wird nun in einen ordnungsrechtlichen Rahmen gegossen. Ein Gesetz schreibt den Landwirten jetzt also ihr Handeln vor. Gelten soll es ab Sommer 2021.