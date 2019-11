Hilden : Bauarbeiten am Krankenhaus behindern Verkehr

Hilden (RP) Das St. Josefs-Krankenhaus Hilden wird erweitert. Um die Beeinträchtigung auf dem Krankenhausgelände und den umliegenden Straßen so gering wie möglich zu halten, wird der Erweiterungsbau aus vorgefertigten Stahlraummodulen errichtet.

Das teilte die Kplus-Gruppe jetzt mit. Die Parkplätze auf der Walder Straße in Höhe Hausnummer 49 und das Endstück des Ostrings in Fahrtrichtung Hilden werden in dieser Zeit zur Zwischenlagerung der Raumodule genutzt. Schwerlasttransport laden sie dort nachts ab. Durch die Anlieferung von dort auf das Krankenhausgelände wird es wochentags in der Zeit vom 19. bis 29. November zu temporären Verkehrsbehinderungen auf der Walder Straße im Bereich zwischen Ostring und Gartenstraße kommen. Außerdem werden die Anwohnerparkplätze an der Gartenstraße, über die die Module auf das Krankenhausgelände gebracht werden, nicht nutzbar sein. Die Fahrbahnen und der Fußweg sowohl an der Walder als auch an der Gartenstraße bleiben weiterhin nutzbar