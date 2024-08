Bau der Kindertagesstätte Holterhöfchen Letzte Arbeiten liegen im Zeitplan

Hilden · Die Betreuungslage entspannt sich in wenigen Wochen zumindest etwas: Am Holterhöfchen eröffnet im Oktober eine neue Kindertagesstätte. Weitere ähnlich gelagerte Projekte liegen in Hilden jedoch weit in der Zukunft. Doch die Zeit drängt.

12.08.2024 , 16:14 Uhr

Sven Lutter und Katrin Erdmann können den Einzug der Kinder nun konkret planen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)