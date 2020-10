Nach Ärger in Hilden : Barzahlung wieder möglich: Bauhof nimmt Bauschutt an

Barzahlung wieder möglich: Bauhof nimmt Bauschutt an

Nach Ärger in Hilden

Der Bauhof bietet wieder Serviceleistungen an, für die bezahlt werden muss. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Einige Hildener hatten sich darüber beschwert, dass der Bauhof keinen Bauschutt und Restmüll mehr annimmt. Die Stadt hatte das mit Problemen im Kassensystem und der Bonpflicht begründet – und eine Lösung angekündigt. Die scheint nun gefunden zu sein.

Der Bauhof bietet wieder einige Serviceleistungen an, für die Geld bezahlt werden muss diese Woche in einer Art Testphase, ab kommender Woche dann im Normalbetrieb. Mit Beginn der Corona-Krise wurden beispielsweise Bauschutt und auch Restmüll nicht mehr angenommen. Außerdem wurde kein Kompost mehr verkauft. Die besondere Situation während der Pandemie sowie die Absicht der Verwaltung, das Kassensystem kurzfristig umzustellen verhinderten eine Lösung, erklärte Baudezernent Peter Stuhlträger damals. Kartenzahlung war demnach technisch nicht möglich, Barzahlung wegen Corona nicht erwünscht. Das hatte für harsche Kritik gesorgt.

„Der Zentrale Bauhof der Stadt Hilden erfüllt nicht nur all seine Pflichtleistungen wie zum Beispiel die Annahme und Entsorgung von Rest- sowie Biomüll, sondern bot darüber hinaus als besonderen Service für die Bürgerinnen und Bürger auch zusätzliche Dienste an. Dazu zählte bis zur Lockdown-bedingten Schließung des Wertstoffhofes auch die Annahme von Bauabfällen bis etwa einem halben Kubikmeter“, erklärt Peter Stuhlträger. Doch mit der Corona-Pandemie hat der Bauhof diesen Service eingestellt. Der Baudezernent erklärte diesen Schritt mit einem zu hohen Personalaufwand und fehlender technischer Möglichkeiten. Dennoch kündigte er eine Zwischenlösung an.