Bis 2023 : Mehr als fünf Millionen für barrierefreie Bussteige in Hilden

Setzen sich gemeinsam für barrierefreie Haltestellen ein: Andreas Ferlic (Rheinbahn), Dirk Anders (Tiefbau- und Grünflächenamt), vorne Bürgermeisterin Birgit Alkenings und Hermann Nagel (Behindertenbeirat). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Bis 2023 werden in Hilden 79 städtische Bussteige umgebaut. Das Projekt kostet über fünf Millionen Euro. Wir erklären, was die Maßnahmen so aufwendig macht.