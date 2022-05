Urteil gegen Frau aus Hilden und Männer aus Mettmann : Gericht verhängt Haftstrafen wegen Bandendiebstahls

Das Gericht richtete auch mahnende Worte an die Angeklagten. Foto: dpa/Volker Hartmann

Hilden/Mettmann Eines muss man wohl so sagen: Für die kriminelle Energie, mit der die Angeklagten bislang in ihrem Leben zu Werke gingen, darf man das nun in Sachen „Bandendiebstahl“ gefällte Urteil als milde bezeichnen. Drei Jahre und sechs Monate Haft für die Hauptangeklagte aus Hilden, ebenfalls drei Jahre und sechs Monate für den älteren der beiden Mittäter. Der Angeklagte aus Mettmann muss 18 Monate absitzen.