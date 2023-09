Kultur in Hilden Randale in der Area 51

Übrigens: Eine ältere CD trägt den Titel „Never mind the Blockflöte“ – der Titel und das Cover wurden ganz dezent vom Sex-Pistols-Album „Never mind the Bollocks“ inspiriert. Randale gibt es schon seit fast zwei Jahrzehnten. Auf der aktuellen CD sind 13 Songs. Textlich beschäftigt sich das Quartett mit Baggern, Bananen und fehlenden Geistern in der Geisterbahn. Mit „Nachtfalterin“ wagen die Bielefelder einen musikalischen Ausflug, der statt an Punk eher an Gothic Rock im Stil der Sisters Of Mercy erinnert.