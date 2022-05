Polizei in Hilden sucht Zeugen : Bahnstrecke nach Kabelbrand gesperrt

An verschiedenen Stellen brannten in der Nacht zu Samstag Kabel am Bahnübergang. Foto: Polizei Foto: Polizei

Hilden Wer hat etwas gesehen: In der Nacht zu Samstag brannten Signal- und Erdungskabel im Bereich des Bahnübergangs An den Gölden/Karnaper Straße in Hilden.

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag mehrere Kabel an den Bahngleisen im Bereich des Bahnübergangs An den Gölden/Karnaper Straße in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten ermitteln wegen vorsätzlicher Brandstiftung und suchen nach Zeugen.

Gegen 2.50 Uhr ging der Notruf bei den Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr Hilden ein. „An insgesamt drei Stellen brannten mehrere Erdungs- und Signalkabel. Die Brände konnten schnell gelöscht werden, verletzt worden ist niemand“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Beamten schätzen den Schaden auf mehr als 10.000 Euro. Die Bahnstrecke musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Die Polizei geht nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt worden sind.