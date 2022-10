Technische Störung : Bahn repariert Bahnhof-Aufzug in Hilden

Bahn repariert Bahnhof-Aufzug in Hilden

Der Aufzug am Hildener Bahnhof war schon wieder defekt. Die Bahn konnte ihn jedoch nach wenigen Tagen wieder reparieren. Foto: Bernd Meier

Hilden Nach nur wenigen Tagen konnte der Lift in Hilden wieder genutzt werden. Störungen meldet die Aufzugstechnik selbst an die Servicetechniker.

Bernd Meier kommt vor einiger Zeit aus dem Urlaub zurück und möchte mit dem Aufzug am Hildener Bahnhof vom Bahnsteig nach unten fahren – doch der Aufzug ist defekt. Schon wieder. Die Preisfrage wäre: „Wie lange dauert dieses Mal die Wiederherstellung?“, fragt er.

Der Aufzug am Hildener Bahnhof war in den vergangenen Jahren mehrmals für längere Zeit ausgefallen. Zuletzt im Ende 2020/Anfang 2021. Damals dauerte die Reparatur einige Wochen. Vor vier Jahren allerdings stand der Aufzug für sage und schreibe 16 Wochen still. Die Bahn war über die Situation damals „sehr unglücklich“.