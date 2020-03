Hilden : Bahn ersetzt durch Sturm geknickte Masten

Ende Juli 2019 beschädigten schwere Böen eine Stromtrasse der Bahn im Hildener Westen.

Viele Schäden waren bereits wenige Tage oder Wochen nach dem Sturm beseitigt. Die Reparatur der abgeknickten Strommasten zog sich allerdings in die Länge, da sie teilweise in unzugänglichem Waldgebiet standen. Die Mitarbeiter mussten erst eine Schneise für die schweren Geräte schneiden, um an die Masten zu gelangen. Die Stromtrasse der Bahn verbindet Gerresheim mit Köln. Den Ausfall konnte die Bahn laut eigener Aussage über andere Trassen ausgleichen. Trotzdem stellte die Bahn zunächst ein Hilfsgestänge auf und konnte die Oberleitung Anfang Oktober 2019 zumindest provisorisch wieder in Betrieb nehmen, wie ein Bahnsprecher sagt.

Die neuen Masten sollten sturmsicher sein. „Die Anforderungen an Freileitungsmasten sind in den letzten Jahrzenten kontinuierlich gewachsen. So entsprechen die neuen Masten den aktuellsten Anforderungen“, erklärt die Bahn. „Unsere DB-Anlagen befinden sich in einem betriebssicheren Zustand. Dies wird durch das EBA in entsprechenden Fristen überprüft. Das Bahnstromleitungsnetz erneuert die DB kontinuierlich und investiert in das Bestandsnetz jährlich eine hohe zweistellige Millionensumme“, so der Bahnsprecher. Die Bestandsmasten werden Stück für Stück durch neue, sicherere ersetzt.