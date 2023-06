Bäckerei aus Hilden kreiert neues Brot Bei der Bäckerei Schüren wirds jetzt feurig

Im Rahmen des Azubi-Austauschprogramms Erasmus Plus kamen die französischen Bäckerlehrlinge Mathieu und Thibault im vergangenen Dezember zur Bäckerei Schüren nach Hilden. Mit im Gepäck, das Rezept der süßen französischen Leckerei Pain Tigré, das sowohl als kleines Brötchen als auch als längliches Brot im Nachbarland angeboten wird. Begeistert von der Kruste, veränderte Inhaber Roland Schüren die Rezeptur, um seinen Kunden ein herzhaftes Brot mit französischem Hintergrund anbieten zu können. Herausgekommen ist das Bio-Petit feu, das seit Mittwoch, 7. Juni, in allen Filialen der Bäckerei sowie am Seed and Greet in der Auslage liegen wird.