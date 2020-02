Leuchtturm-Projekt : Bäcker Schüren baut Riesen-Strom-Tankstelle im Kreuz Hilden

Hilden Zusammen mit Investoren errichtet der Hildener Unternehmer im Gewerbegebiet Kreuz Hilden für 18 Millionen Euro einen der größten und schnellsten Ladeparks für Elektro-Fahrzeuge mit einer „Vertical Farm“ über vier Stockwerke.

Tesla und Fastned errichten in ganz Europa leistungsfähige Schnelllade-Netzwerke für Elektrofahrzeuge. „Die Amerikaner und die Niederländer bauen jeweils ihre größten und zurzeit schnellsten Ladestationen in der Europäischen Union unter die riesigen Photovoltaikdächer von Seed & Greet“, so nennt Roland Schüren sein neues Leuchtturmprojekt. Möglichst viel Strom soll aus Sonnenenergie und durch zwei Klein-Windkraftanlagen selbst gewonnen werden.