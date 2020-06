Hilden : BA kritisiert Krisenmanagement

(cis) Die Corona-Bilanz fällt für den Fraktionschef der Hildener Bürgeraktion, Ludger Reffgen, eher durchwachsen aus. Die meisten Fraktionen in Hildener Stadtrat waren voll des Lobes.

Die geschlossene Grünschnitt- und Wertstoffannahme am Bauhof Auf dem Sand sei beispielsweise von Bürgern zu Recht kritisch hinterfragt und bemängelt worden. Ebenso die anfängliche kategorische Absage an jegliches Corona-taugliche Ferienprogramm für Kinder berufstätiger Eltern und daheimgebliebener Familien. Daran habe im Rathaus erst öffentlicher Druck etwas geändert, glaubt Reffgen.

Auch der Umgang mit der Stadtbücherei am Nove-Mesto-Platz sei für viele Bürger deprimierend gewesen. Andere Städte hätten ihren Büchereinutzern - Krise hin oder her - einen deutlich besseren Service geboten und nicht - mit dem Argument, die Bücherei sei zu klein, oder die Toilette nicht zu benutzen - so lange geschlossen wie in Hilden.