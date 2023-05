Musikszene in Hilden Hildener nimmt Album in Beatles-Studio auf

Für die Aufnahmen des neuen Album geht es ins legendäre Abbey-Road-Studio in London, in dem auch schon die Beatles aufgenommen haben. In konsequenter Weiterführung der Vinylveröffentlichung möchte das Trio eine Direktschnitt-LP aufnehmen: „Keine Reparaturtricks, keine Postproduktion, keine Schnitte“, erklärt Axel Fischbacher.