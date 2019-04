Hilden : Awo rettet Fabrik an der Walder Straße

Architekt Christof Gemeiner und Hausherr Werner Eike (l.) spiegeln sich im Fenster. So weit möglich ist das Fenstergitter und das Glas im Original erhalten geblieben. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Der Bezirksverband Niederrhein der Arbeiterwohlfahrt hat eine ehemalige Gravur-Anstalt aus dem 19. Jahrhundert gekauft und für mehrere Millionen Euro renoviert. „Ein Stück wichtige Stadt-Reparatur für Hilden“, findet Architekt Christof Gemeiner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Werner Eike leitet den Wohnverbund der Arbeiterwohlfahrt mit Sitz im Fritz-von-Gehlen-Haus. Vor drei Jahren entwickelte er einen kühnen Plan. Er hatte eine alte Fabrik an der Walder Straße 24 entdeckt. Mit perfekten Bedingungen für ein Inklusionsprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung. Eike schaffte, was damals kaum jemand für möglich hielt. Er stellte mit Unterstützung der Stiftungen Wohlfahrtspflege und Aktion Mensch eine Finanzierung auf die Beine, kaufte die Immobilie und ließ sie von Architekt Christof Gemeiner aus Hilden sanieren. Jetzt ist der Umbau fertig. Nutzer und Mitarbeiter sind vom historischen Ambiente begeistert. Und viele neugierige Hildener offenbar auch. Mit der „Fabrik“ hat die Awo der Kommune ein Stück Stadtgeschichte gerettet. Beim Denkmaltag am 8.September wird die alte Fabrik zu besichtigen sein.

Dort fasst die Arbeiterwohlfahrt ihre Angebote für psychisch kranke Menschen zusammen. Die Awo betreibt in Hilden bereits ein Wohnheim für chronisch psychisch Kranke mit 21 Plätzen (Fritz-von-Gehlen-Haus). Im Erdgeschoss der Fabrik ist ein Arbeitsangebot und ein Café entstanden, im Obergeschoss drei Appartements sowie Büros. „Viele Hildener schauen vorbei und freuen sich, dass das Haus wieder belebt ist“, berichtet Carina Orb, Leiterin der Tageseinrichtung: „Mitarbeiter und Klienten fühlen sich hier richtig wohl.“

Die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Niederrhein hat die ehemalige Gravur-Anstalt mit Hilfe der Stiftungen Wohlfahrtspflege und Aktion Sorgenkind gekauft und von Architekt Christof Gemeiner sanieren lassen. Sie ist jetzt ein Zentrum für psychisch kranke Menschen. Foto: Christoph Schmidt

Info Reizvoller Kontrast von Alt und Neu Direkt nebenan plant die Stadt ein neues Wohnviertel nahe der Innenstadt. Sieben Eigentümer sind beteiligt. Deshalb wird schon seit 16 Jahren verhandelt. Die Politik stimmte jetzt im Fachausschuss einem Entwurf für den Bereich Walder Straße 10/Kirchhofstraße 15 und 17 zu. Geplant sind zwei Ausbaustufen mit 38 bis 45 Wohnungen in drei Mehrfamilien- und vier Einfamilienhäusern an der Walder Straße und im Hinterland sowie ein Mehrfamilienhaus an der Kirchhofstraße und vier Doppelhäuser dahinter. Erschlossen werden soll das neue Wohnviertel von der Walder Straße aus (Einfahrt neben Hausnummer 10).

Architekt Christof Gemeiner hat schon mehrfach historische Gebäude wiederbelebt, etwa das Bahnhofsgebäude Hilden oder Gottschalksmühle und dafür Preise bekommen. Er hat Altes (wie original Glasscheiben oder Fenstergitter) und Neues (offene, moderne Versorgungsleitungen unter der Decke oder eine Treppe aus Baustahl) miteinander kombiniert und in eine spannende Beziehung gesetzt. Große Fotos an der Wand im Café (das zeitweise öffentlich zugänglich ist) erinnern an die Vergangenheit der alten Fabrik von 1852. „Dort war früher eine Gravur-Anstalt untergebracht, die Walzen für das Bedrucken von Modestoffen hergestellt hat - ein hoch spezialisierter Betrieb“, hat Gemeiner recherchiert: „Die Mitarbeiter durften im Obergeschoss wohnen. So wollte man sie an den Betrieb binden.“ Die Geschäfte liefen so gut, dass um 1900 nebenan eine Villa für die Inhaber errichtet wurde. Dieses Gebäude hat Christof Gemeiner gekauft, renoviert und dort sein Architektur-Büro untergebracht. Die Ziegelfassade der alten Fabrik war in gutem Zustand: „Da sieht man, wie gut Klinker altern können.“

Corinna Orb (l.), Leiter der Tageseinrichtung, mit Mitarbeiterin Janny Graap im Arbeitsraum, der Industrie-Charme ausstrahlt. Foto: Christoph Schmidt