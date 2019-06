Hilden : Awista fährt gelbe Säcke nach

Hilden Bei dem Entsorger fielen in dieser Woche zwei Fahrzeuge aus.

Es ist schon häufiger passiert und in den vergangenen Tagen erneut: Die herausgestellten gelben Säcke und Tonnen sind offenkundig nicht abgeholt worden. Heute Morgen (28. Juni) standen sie bespielsweise noch auf den Bürgersteigen der Steinauer Straße. An einigen Stellen vor Mehrfamilienhäuser blockieren Großcontainer den Gehweg und zwangen Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder junge Radfahrer auf die Fahrbahn auszuweichen. Die Awista hat zwei Fahrzeuge für die Abfuhr der gelben Tonnen in Hilden im Einsatz. Und beide waren nacheinander ausgefallen und mussten nach Düsseldorf in die Werkstatt, erläutert eine Sprecherin des Unternehmens. Deshalb konnten nicht alle Straßen abgefahren werden. Inzwischen seien beide Fahrzeuge wieder im Einsatz. „Heute (28. Juni) werden definitiv alle gelben Tonnen nachgefahren“, sagte die Sprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung zu. Eine ganze Reihe von Bürgern hatten sich bei der Awista gemeldet (Telefon 0800 1223255). Bei der Stadtverwaltung Hilden war gestern niemand zu erreichen. Alle Dienststellen waren wegen des Jahresausflugs geschlossen.