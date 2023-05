Arbeitswelt in Hilden Der Spagat zwischen Beruf und Pflege

Auf den demografischen Wandel müssen sich alle Unternehmen in unserem Land einstellen. Der sich zuspitzende Arbeitskräftemangel ist nur eines von vielen Symptomen, die mit dieser Entwicklung einher gehen. Tatsächlich dürfen in den kommenden Jahren immer mehr Menschen vor der Herausforderung stehen, neben der Arbeit einen Angehörigen zu betreuen. In Nordrhein-Westfalen werden jedenfalls mehr als 86 Prozent aller Pflegebedürftigen im familiären Umfeld betreut.