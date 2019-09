Hilden : Autoschau und Oktoberfest locken in die City

Hilden Am Wochenende stehen etwa 300 Neuwagen auf der Mittelstraße. Außerdem heißt es wieder: „O‘zapft is“.

Erst Oktoberfest-Atmosphäre schnuppern und dann Autos gucken oder umgekehrt? Das ist die Frage, vor der Besucher der Hildener Innenstadt am Wochenende stehen. Und am Sonntag gibt es noch einen drauf: Denn von 13 bis 18 Uhr öffnet der Einzelhandel seine Türen und lädt ein zum Einkaufen und Bummeln.

Den Anfang eines langen Wochenendes läutet die Große Hildener Karnevals Gesellschaft bereits am Donnerstag auf der oberen Mittelstraße ein: Dann heißt es zum 30. Mal „O` zapft is“: Um 16 Uhr wird das erste Fass Original-Wiesenbier angestochen. Bis zum 15. September gibt es viel musikalische Unterhaltung mit den Bands „Melodiemix“, die „Cölsch Crainer“ und „Be Famous“. Am Samstag, 15. September, startet um 12 Uhr die so genannte Bayern-Olympiade. Die schönste Tracht wird um 15 Uhr prämiert. Um das Wiesengefühl zu komplettieren, dreht sich auch wieder das Glücksrad und natürlich gibt es bayrische Schmankerln sowie heimische Spezialitäten. Hinzu kommt das Kuchenbuffet der Tanzgarde der Großen Hildener.

Seit jetzt 28 Jahren können die Besucher Fahrzeuge betrachten, sich hineinsetzen und ausführlich über die technischen Details informieren. Bei der „kleinen Internationalen Automobilausstellung“ (IAA) sind die verschiedenen Autohäuser aus Hilden und Umgebung wieder mit geballter Kompetenz vor Ort. Denn bevor man sich ein neues Auto kauft, braucht es eine ausführliche Beratung durch die Fachverkäufer. Welche Ansprüche hat der zukünftige Besitzer an sein Fahrzeug? Welche Aufgaben will er damit erledigen? Fühlt er sich darin wohl? Und kommt er mit der Handhabung des Gefährts zurecht? Kurzum: Ist es das richtige Auto?

12 Autohäuser mit über 20 Marken sind in diesem Jahr dabei. Hinzu kommt ein Zweirad-Händler. Begonnen hatte die „kleine IAA“ 1992 mit acht Händlern. Diesmal sind Fahrzeuge mit modernen und zukunftsorientierten Benzin- und Dieselantrieben, Hybrid- und Elektrofahrzeuge in der gesamten Mittelstraße ausgestellt. Vom Kleinwagen bis zum Transporter, vom Cabriolet bis zur Limousine können sich die Besucher der Autoschau die unterschiedlichen Modelle der verschiedenen Marken näher ansehen. Opelhändler Ralf Gierten etwa bringt den brandneuen Zafira und den Vivaro, „einen Transporter in VW-Bus-Größe“ mit. Er sagt allerdings gleich: „Das Angebot an E-Fahrzeugen wird nicht sehr groß sein, einfach, weil die Nachfrage auch eher verhalten ist.“ Hauptsorge der Kunden seien die hohen Anschaffungspreise, die Reichweite und das Laden.