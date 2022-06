Auf der Herderstraße in Hilden : Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

Hilden Ein 83 Jahre alter Hildener hat laut Polizei mit seinem Auto an der Kreuzung Herderstraße/Auf dem Sand einer 73-Jährigen die Vorfahrt genommen.

Hoher Sachschaden, zwei Verletzte und die Sperrung der Kreuzung – das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag an der Herderstraße, Ecke Auf dem Sand. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, fuhr ein 83-jähriger Hildener mit seinem VW T-Cross über die Herderstraße. An der Kreuzung mit der Straße „Auf dem Sand“ missachtete er laut den Beamten die Vorfahrt einer 73-jährige Hildenerin, die dort gerade mit ihrem Citroen Berlingo unterwegs war.