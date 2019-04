Gericht : Autorennen mit Teslas auf dem Ostring? Prozess beginnt

In Langenfeld stehen zwei Tesla-Fahrer vor Gericht. Foto: dpa/Volker Hartmann

Hilden Raser auf guter Mission? Zwei Männer, die sich im vergangenen Jahr zwei kurze Autorennen auf dem Hildener Ostring geliefert haben, stehen seit heute vor Gericht.

Die Geschichte ist so skurril, dass man sie eher bei „Richter Alexander Hold“ im Nachmittagsprogramm eines Privatsenders vermuten würde, als auf der Anklagebank im Langenfelder Amtsgericht.

Da werden zwei gestandene, beruflich erfolgreiche Männer, ein IT-Fachmann, Anfang 40, der andere Anfang 50, selbstständiger Unternehmer mit Firmenhauptsitz in Hilden, angeklagt, sich illegale Autorennen mit unterschiedlich alten Modellen des Elektrofahrzeugherstellers Tesla geliefert zu haben.

Dass es zu dieser Anklage überhaupt kommen konnte, liegt daran, dass einer der beiden Angeklagten anschließend ein Video dieser kurzen Fahrten bei Youtube veröffentlichte. Aber nicht etwa, um „auf dicke Hose“ zu machen, sondern um Image und Ruf von Elektrofahrzeugen in eine sportlichere, fahrspaßige Richtung zu lenken. Beide hätten sich schon lange für Nachhaltigkeit ausgesprochen und für Elektromobilität eingesetzt, entweder über besagten Youtube Kanal oder auch in Form von Texten, die in Fachzeitschriften erschienen sind.