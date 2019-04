Hilden : Radfahrerin (83) schwer verletzt

Hilden Der Autofahrer hatte die Pedelec-Fahrerin auf dem Westring beim Abbiegen übersehen.

Mit schweren Verletzungen ist am Samstag eine 83 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Hildenerin war gegen 11.30 Uhr auf dem Westring in Richtung Ellerstraße unterwegs. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer wollten aus der Straße Schalbruch nach rechts auf den Westring abbiegen und übersah dabei die Radfahrerin. Laut Polizei hatte sie Vorfahrt. Das Auto stieß mit der Seniorin zusammen, die sich dabei schwer verletzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Sowohl an dem Pedelec als auch an dem Mercedes entstand geringer Sachschaden, hieß es weiter.