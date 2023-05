Verkehr in Hilden Linke Spur irritiert Verkehrsteilnehmer

Er sieht eine größere Gefahr darin, dass Verkehrsteilnehmer auf Höhe der Mittelstraße ein 180-Grad-Manöver wagen könnten und damit in diesem Bereich die Unfallgefahr steige. Man werde das im Blick haben, kündigt er an. Tatsächlich ist auf Höhe der Linksabbiegerspur das Verkehrsschild 272 aufgestellt worden, welches das Wenden verbietet. Der Baudezernent schließt nicht aus, dass man weitere Möglichkeiten mit dem Straßenbaulastträger eruieren müsse. Involviert wäre dann das Land, da die Nord-Süd-Achse in Richtung Langenfeld in dessen Zuständigkeit liegt. Sollte die Gefährdung von Verkehrsteilnehmern in diesem Bereich erhöht sein, könnten entsprechende Maßnahmen in Absprache mit der Unfallkommission auf den Weg gebracht werden.