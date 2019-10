Hilden : Rasante Fahrt unter Drogeneinfluss

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Blaulicht leuchtet am 27.07.2015 in Osnabrück (Niedersachsen) auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa «Kuriose Polizeimeldungen: Die Ordnungshüter 2017 im Einsatz» vom 08.12.2017) Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++. Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Dank eines aufmerksamen Zeugen kann die Polizei einen 34-jährigen Wuppertaler stellen.

Durch besonders rücksichtslose Fahrweise auf der Hochdahler Straße fiel in 34-jähriger Wuppertaler einem Zeugen am Freitagabend in Hilden auf. Der Wuppertaler hatte in seinem Ford Mondeo den 22-jährigen Hildener mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gegen 21 Uhr überholt. Auf der Gegenfahrbahn beschleunigte der Raser dann so stark, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug nur durch ein aktives Brems- und Ausweichmanöver einen Verkehrsunfall vermeiden konnte. Wie die Polizei am Montag berichtete, setzte der Mondeo-Fahrer seine Fahrt ungeniert mit geschätzten 100 bis 130 Stundenkilometer innerorts fort und bog auf die Berliner Straße ab. Hier passierte er in Folge zwei Rotlicht zeigende Ampeln, so dass der Hildener ihn aus den Augen verlor. Auf einem Firmenparkplatz an der Düsseldorfer Straße erkannte der Zeuge den Ford Mondeo wieder und rief die Polizei. Im Rahmen erster Ermittlungen vor Ort konnte der Fahrzeugführer festgestellt werden.