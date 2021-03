Unfall in Hilden : Autofahrer landet betrunken in Mülltonnen

Die Polizisten konnten die beiden Männer schnell aufgreifen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Hilden 1,7 Promille, 18.000 Euro Schaden, Führerschein weg – das ist die Bilanz eines Unfalls in der Nacht zu Samstag in Hilden. Laut Polizei ist ein 20 Jahre alter Autofahrer an der Hummelsterstraße in eine Mülltonnenbox gekracht.

Gegen 3.30 Uhr weckte ein lauter Kanll die Anwohner. Von ihrem Fenster aus sahen sie laut Polizei, dass ein weißer BMW in die Mülltonnenbox gekracht war. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer konnten offenbar unverletzt das zerstörte Fahrzeug verlassen und flohen zu Fuß in Richtung Tucherweg. Die geweckten Anwohner riefen die Polizei, die die beiden Flüchtigen schnell schnappen konnten.

Bei der Vernehmung gab der 20-jähriger Fahrer an, auf der Hochdahler Straße in Richtung Hilden unterwegs gewesen zu sein und zu spät in die Hummelsterstraße eingebogen zu sein. Dabei habe er die Kontrolle über sein Auto verloren. Er sei über die Grünfläche gefahren und frontal in die dort aufgestellte Mülltonnenbox gefahren. Weder er noch sein 21-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt, erklärte ein Polizeisprecher.