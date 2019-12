Aus dem Polizeibericht : Seat Leon verschwindet vom Parkplatz

Polizei hofft auf Zeugenhinweise zur Tat am Frans-Hals-Weg in Hilden.

Hilden (-dts) - In der Nacht vom Samstagabend des 30.11., 19.30 Uhr, bis zum Sonntagmittag (1. Advent) des 01.12.2019, 13.00 Uhr, verschwand am Frans-Hals-Weg in Hilden ein verschlossen geparkter PKW Seat Leon, der auf einem öffentlichen Parkplatz hinter dem Haus Nr. 15 stand. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den alarmgesicherten Leon unbemerkt öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem weißen Seat Leon, der ein schwarzes Panoramadach hat und die amtlichen Kennzeichen ME-IG 9560 trug. Der Zeitwert des nur etwas mehr als ein Jahr alten Fahrzeugs, das zur Tatzeit eine Laufleistung von maximal 13.000 Kilometern auf dem Tachometer hatte, wird mit 35.000,- Euro angegeben.