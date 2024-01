Tierischer Einsatz am Wochenende Autobahnpolizei rettet Hündin auf der Fahrbahn

„Jolly“, so der Name der Hundedame, sei zunächst wohlbehalten im Streifenwagen zur Autobahnpolizeiwache nach Hilden gefahren worden. Nach kurzen Ermittlungen habe ihre erleichterte Halterin sie wieder in die Arme schließen können. Das Tier, so berichtete sie, war beim morgendlichen Spaziergang entlaufen.