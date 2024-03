Autobahnkreuz Hilden Staugefahr steigt zu Beginn der Osterferien

Eine halbe Stunde Verzögerung zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und dem Dreieck Köln-Heumar zeigten die elektronischen Signalanlagen auf der Autobahn 46 im Berufsverkehr am Montagmorgen für die Weiterfahrt über die A3 in Richtung Süden an. In den vergangenen Wochen staute sich der Verkehr mehrfach hoch bis nach Hilden. Damit ist auch zu Beginn der Osterferien laut einer Prognose des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) zu rechnen.