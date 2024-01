Verkehr in Hilden Das Staurisiko bleibt in diesem Jahr hoch

Konkreter sind weitere Baumaßnahmen am Autobahnkreuz Hilden, die in diesem Jahr über die Bühne gehen sollen. Hier mussten einzelne Überfahrten in den vergangenen Monaten bereits mehrfach gesperrt werden und das dürfte auch in naher Zukunft der Fall sein: Für dieses Jahr angekündigt wurde die Sanierung der Hauptfahrbahnen auf der Autobahn 3 und alle Rampen am Kreuz. Nördlich vom Verkehrsknotenpunkt wird außerdem eine Brücke abgerissen und erneuert.