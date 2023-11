Verkehr in Hilden Geplante Sperrungen setzen Autobahnkreuz erneut unter Druck

Wer von der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs ist und auf die A46 nach Wuppertal fahren möchte, muss sich auf Sperrungen am Donnerstag, 16. November von 10 bis 13 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr einstellen. Die dritte Sperrung beginnt am selben Tag um 22 Uhr und bleibt über das ganze Wochenende bestehen. Voraussichtlich am Montag gegen 5 Uhr wird sie aufgehoben.