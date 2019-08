Hilden : Claudia Schlottmann wirbt für achtspurige Autobahn 3

Baustellenbereich auf der Autobahn 3 in Höhe der Raststätte Ohligser Heide. Eine Spur in Richtung Oberhausen wird über den Köln-Fahrstreifen geleitet. Foto: Patrick Schüller

Die Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann bezieht eindeutig Position im aktuellen Streit um den geplanten Ausbau der Autobahn 3. „Ein achtstreifiger Ausbau mit dem daraus resultierenden besseren Verkehrsfluss führt auch zu einer Verringerung der Abgas- und Lärmemissionen.

Nochmals Jahre mit einem Planungsbeginn zu warten, in der Hoffnung, dass der Verkehr auf der A 3 vielleicht doch nicht wie prognostiziert ansteigt, wäre verantwortungslos, vor allem im Wissen, dass für die Ausbauplanung und das erforderliche Planfeststellungsverfahren auch noch viele Jahre Zeit benötigt werden.“ Das schreibt sie in einer ausführlichen Antwort an Claus Munsch, den Fraktionsvorsitzenden der Allianz für Hilden. Der hatte die Abgeordnete zu Initiativen aufgefordert, durch ein Tempolimit von 100 km/h und ein Überholverbot für Lastwagen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass der auf Prognosen beruhende Ausbau von sechs auf acht Spuren – er würde Siedlungs- und Naturschutzflächen beeinträchtigen – obsolet würde.