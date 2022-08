Nach Irrfahrt einer 57-jährigen in Hilden : Auto rast durch Fußgängerzone – Fahrerin wieder auf freiem Fuß

Nach Irrfahrt einer 57-jährigen in Hilden

Die Polizei hat die Frau am Donnerstagabend festgenommen. Foto: Tobias Dupke

Hilden Am Donnerstagabend war eine 57 Jahre alte Frau durch die Fußgängerzone gerast. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Die am Donnerstagabend festgenommene 57 Jahre alte Hildener Autofahrerin, die durch die Fußgängerzone gerast war, ist einige Stunden später schon wieder freigelassen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Gegen sie werde nun wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt, hieß es weiter. Es bleibt weiterhin unklar, warum sie gegen 18.30 Uhr mit quietschenden Reifen von der Mühlenstraße in die Mittelstraße gefahren ist. Dabei hat sie laut Zeugen mehrere Passanten gefährdet. Einige hätten zur Seite springen müssen, um nicht verletzt zu werden. Ein Vater hatte seine Tochter aus dem Weg gezogen, gerade noch rechtzeitig, wie er erklärte. Die Frau machte laut Polizei einen verwirrten Eindruck. Eine Amokfahrt wie in Trier schließt die Polizei offenbar aus, sonst wäre die Autofahrerin nicht wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen laufen weiter.