Unfall in Hilden : Fahrzeug prallt in Schaufenster

Hilden Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in ein Geschäft.

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 50-jähriger Düsseldorfer mit seinem Renault Scenic in das Schaufenster eines Reitsportgeschäftes an der Straße Auf dem Sand in Hilden. Das meldet die Polizei. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Allerdings wurden der Wagen und der Verkaufsraum des Geschäfts schwer beschädigt.