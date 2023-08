Auswirkungen der RRX-Bauarbeiten Hochbetrieb auf der S-Bahn-Strecke

So können zu Stoßzeiten statt fünf Regional- und Fernzügen zwischen Solingen und Köln mehr als doppelt so viele unterwegs sein – Güterzüge nicht eingerechnet. So sind Verspätungen in dem detailliert ausgearbeiteten Baustellenfahrplan an der Tagesordnung. Einzig Pendler mit Ein- und Ausstiegen am Solinger Hauptbahnhof sowie den Haltepunkten Vogelpark und Hilden-Süd werden einen positven Effekt des derzeit reduzierten Taktes der S 1 zu schätzen wissen. Dieser bietet der S-Bahn am Endziel Solingen einen komfortablen Standzeit-Puffer von 25 Minuten, um dort eventuelle Verspätungen aufzufangen – was sonst regelmäßig mit dem vorzeitigen Ende der Fahrt am Bahnhof Hilden passiert.