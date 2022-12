Tonnentausch in Hilden Awista will bis zum 24.12. alle Gelben Tonnen geleert haben

Einige Anwohner hatten sich in den sozialen Medien beschwert, dass ihre Gelben Tonnen nicht termingerecht geleert worden sind und gefragt, ob das mit dem Anbieterwechsel zusammenhängen könne. „Für den Austausch werden unsere Müllfahrzeuge von drei bis vier Pritschenfahrzeugen begleitet. Der Austausch dauert etwas länger und es kann vereinzelt zum Verzug kommen“, erklärt die Sprecherin weiter. Betroffen seien meist aber nur ein bis zwei Straßen pro Tagestour. Diese würden dann am kommenden Tag angefahren. Bis Weihnachten will die Awista alle Gelben Tonnen geleert haben.