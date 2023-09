Kultur in Hilden Städtische Galerie zeigt Kunst aus Nove Mesto

Renata Steparova studierte am Konservatorium bei Josef Ptacek und Ludvík Baran in Hradec Kralove, einer Stadt in der Region Böhmen, Fotografie und machte 2014 ihren Magister in Kreativer Fotografie an der Schlesischen Universität in Opava. Die Künstlerin ist nach zahlreichen Ausstellungen in Tschechien längst keine Unbekannte mehr.