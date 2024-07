Ausstellung in der Stadtbibliothek Hilden Ökosysteme lassen sich mit einfachen Maßnahmen verbessern

Der Schutz der Ökosysteme dieser Welt ist von großer Wichtigkeit. Daher findet in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz 3 in Hilden von Mittwoch, 7. August, bis Mittwoch, 18. September, die Ausstellung „Natur braucht Schutz“ statt, die zu den Öffnungszeiten der Bücherei besucht werden kann. „Die fortschreitende Verstädterung sowie der zunehmende Flächenverbrauch durch Infrastruktur und die Intensivierung der Landwirtschaft erhöhen den Druck auf bestehende Ökosysteme“, heißt es in der Einladung. Als Folge können diese wichtige Ökosysteme Leistungen nur noch eingeschränkt erbringen. Dies hat negative Folgen, zum Beispiel für den Erhalt der Artenvielfalt, die Fähigkeit von Wäldern, Sauerstoff zu produzieren und Grundwasser zu binden sowie den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit.