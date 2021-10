Hilden : Künstler befassen sich mit Beethoven

Exklusiv nur in Hilden sind die Werke der Künstlerin Andrea Temming zu sehen, hier „Goldener Käfig“. Foto: Andrea Temming

Hilden Die Gruppenausstellung „Meeresstille – Künstlerische Auseinandersetzung mit Leben und Werk eines Genies“ wird am Sonntag, 10. Oktober, um 11 Uhr im Hof des Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a, eröffnet.

Präsentiert werden Werke von 13 Kunstschaffenden in Annäherung an den Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827). Kuratorin ist Karin Dörre. Hilden ist damit die zweite Station der Ausstellung. Zuvor wurde sie im BBK Düsseldorf präsentiert.

In Hilden wird der künstlerische Fokus allerdings verstärkt auf den Aspekt der Taubheit des Musikgenies gelegt, da sich das Haus schwerpunktmäßig mit historischen und aktuellen medizinischen Themen auseinandersetzt. Dabei geht es aktuell nicht zum ersten Mal ums Hören. Im Jahre 2007 wurde schon die Ausstellung „Wie bitte? Vom schlechten Hören und antiken Hörhilfen“ gezeigt, zu der die amerikanische Autorin Hannah Merker zu Gast war.

In der aktuellen Ausstellung sind exklusiv nur in Hilden die Arbeiten der Kölner Künstlerin Andrea Temming zu sehen. Sie lenkt in ihren figurativen Malereien die Aufmerksamkeit auf die soziale Isolation des gehörlos gewordenen Beethovens.