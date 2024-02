Ausstellungseröffnung in Hilden Ihre Bilder zeigen Facetten der „Freiheit“

Heraus kam schließlich eine Sammlung von 50 Fotografien, die den Begriff in all seinen Facetten – und verschieden kulturellen Dimensionen – greifbar machen. Dabei traten einige Teilnehmerinnen wie Fereshteh Shahbazi oder Morteza Qassemi für inszenierte Fotos mit großer Symbolkraft auch selbst vor die Kamera – als Frauen in Ketten oder mit verklebtem Mund und Augen, um auf Gewalt und Unterdrückung aufmerksam zu machen. Daneben finden sich in der Ausstellung aber auch Aufnahmen aus dem Alltag und Naturimpressionen, die ein Gefühl von Freiheit erzeugen. Da gibt es die romantische Abendstimmung über dem Elbsee, die den Beobachter schon beim Betrachten des Bildes tief durchatmen und entspannen lässt, oder das prachtvoll-goldene Feuerwerk in pechschwarzer Nacht über der Haaner Kirmes, das etwa in Fayaz afghanischer Heimat verboten wäre. Ein anderes markantes Foto zeigt einen Raben, der sich auf einem Stacheldraht als Symbol der Einengung niedergelassen hat, aber die Freiheit besäße, jederzeit davon zu fliegen. Und schließlich darf auch das wohl bekannteste Symbol der Freiheit in der gleichnamigen Ausstellung nicht fehlen: ein Modell der New Yorker Freiheitsstatue.