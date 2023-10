Kultur in Hilden Unterschiede zwischen Kunst und Kitsch im Kunstraum Gewerbepark-Süd

Was natürlich nicht fehlen darf, ist eine in Petersburger Hängung präsentierte Sammlung klassischer „Ölschinken“ darunter Landschaftsbilder, Meeresansichten sowie Stillleben. Auch hier ist die Kategorisierung nicht unbedingt einfach, wie etwa beim Motiv „Röhrender Hirsch“, den übrigens Thomas Virnich auch als Skulptur verewigt hat. Andere Bilder reflektieren mitunter durchaus malerisches Können, und was die Motive anbetrifft, so haben diese wie bei Caspar David Friedrich häufig einen Zeitbezug, was für eine künstlerische Einordnung kein Kriterium sein darf. Bei der Plastik „Your Comfort Zone will kill You“, ein mit reichlich Bling-Bling überdekoriertes Weihnachtsbaum-Mahnmal, wagt wie bei HA Schult Dennis Josef Meseg den konsequenten Schulterschluss zum Trash. Wie Seelenbalsam wirkt dagegen die Ironie der Fotoserie „Wonderful World“ von Ruediger Glatz mit Bildern aus Schrebergärten.