Hilden : Politik erlässt Lokalen Außen-Gebühr

Hilden Für zwei Monate müssen Gastronomen und auch Einzelhändler nichts für die Sondernutzung von öffentlichem Grund zahlen. Die FDP fordert die Stadt auf, auf die kompletten Gebühren für das Jahr 2020 zu verzichten.

Was nicht genutzt werden konnte, muss auch nicht bezahlt werden. Darauf haben sich die Lokalpolitiker jetzt einstimmig bei den sogenannten Sondernutzungsrechten für Einzelhandel und Außengastronomie geeinigt. Für die Phase von Mitte März bis Mitte Mai müssen die Betriebe keine Gebühr für die Nutzung öffentlichen Raums zahlen. Die Stadt verzichtet damit auf rund 7500 Euro Einnahmen. Wer für seine Außenauslagen, Werbeschilder oder Außengastronomie bereits gezahlt hat, erhält das Geld zurück. Durch die Vorgaben in der Corona-Schutzverordnung durften viele Geschäft und Restaurants nicht mehr öffnen oder ihre Gäste vor Ort bewirten. Erst am 11. Mai griffen die Lockerungen, die Außenflächen durften unter Auflagen wieder genutzt werden.