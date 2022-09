Ausblick auf das Wochenende in Hilden und Haan : Herbst, Hörgenuss und Hosen am Wochenende

Herbstmarkt in Hilden (oben links), Haaner Open Air (oben rechts) und Zöppkesmarkt in Solingen stehen am Wochenende an. In Mettmann findet das Musikfestival „ME against rasism“ an, bei dem Campino und Andi von den Toten Hosen ein Video-Grußwort sprechen sollen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann. In Hilden ist Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, in Haan das Open Air. Und in Mettmann gibt’s ein Festival gegen Rassismus mit Tote-Hosen-Botschaft.

Herbstmarkt Hilden Der meteorologische Herbst ist seit dem 1. September bereits da, der kalendarische folgt am 23. September. Dazwischen liegt der Hildener Herbstanfang, der mit dem Herbstmarkt an diesem Wochenende eingeläutet wird. Die Händler bieten Blumen, herbstliche Dekoration, Gartenzubehör und noch vieles mehr rund um die bunte Jahreszeit an. Die ganze Familie soll Spaß haben, daher wird es neben den normalen Marktständen ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot und einiges an Kinderunterhaltung geben, teilt das Stadtmarketing mit. Der Herbstmarkt öffnet am Samstag um 10, am Sonntag um 11 Uhr. Am Sonntag öffnen zudem die Geschäfte in der Hildener Innenstadt ihre Türen beim verkaufsoffenen Sonntag.

Tag des offenen Denkmals Am Sonntag, 11. September, beginnt um 11 Uhr der Tag des offenen Denkmals. Eines der wenigen geöffneten Privathäuser ist das Kückeshaus an der Eisengasse 2/Schwanenstraße 12. In der Besichtigungszeit zwischen 11 und 17 Uhr kann man sich über die Geschichte des Hauses informieren. Um 10.30 Uhr startet eine Führung mit Nicole Anfang, Vorsitzende des Museums- und Heimatvereins durch das alte Rathaus inklusive Besichtigung des historischen Ratssaales. Im Eingangsportal des alten Rathauses haben die Briefmarkenfreunde zudem von 10 bis 15 Uhr einen Stand eingerichtet, an dem ein besonderes Kuvert mit Sonderstempel erhältlich ist. Auch die historische Kornbrennerei und das Wilhelm-Fabry-Museum sind mit am Start. Von 11 bis 15 Uhr gibt es Führungen mit Bernd Harreuter, der dazu auch die alte Dampfmaschine angeworfen hat. Um 13 Uhr hält Utz Rütten, Meister und Restaurator im Malerhandwerk, einen spannenden Vortrag zur „Detektivarbeit in der Denkmalpflege“. Dazu gibt es für Kinder das Quiz „Kulturspur – Ein Fall für den Denkmalschutz“, bei dem es darum geht, Denkmal-Detektiven bei der Spurensuche an einem Denkmal zu helfen. Die katholische Pfarrkirche St. Jacobus, Mittelstraße 10, ihre Spuren aus der Vergangenheit sowie städtebauliche Planungen stehen im Fokus der Führung von Peter Groß, die von 15 bis 17 Uhr stattfindet. Im ehemaligen um 1900 an der Walder Straße 24 erbauten Wohnhaus der Walzengravieranstalt Waldeck & Nack zeigt sich ein verändertes Bewusstsein unter Architekten. Das ehemalige Kutscherhaus an der Hofstraße 6, um 1900 erbaut und seit 1982 als Künstlerhaus genutzt, präsentiert von 11 bis 18 Uhr Haus samt Ausstellung und Skulpturengarten.

Open Airt Konzert Haan 2018 Foto: Stadt Haan

„Gemeinsam“-Sommerfest Der gemeinnützige Verein „Gemeinsam“ feiert am Samstag ab 13 Uhr im Prießnitz-Kneipp-Verein sein Sommerfest. Neben vielen interaktiven Aktionen haben die Besucher die Chance auf tolle Superhelden-Begegnungen und ein Foto mit Prinzen und Prinzessinnen, teilt der Verein mit. „Unsere Kinder haben ein tolles Programm einstudiert und freuen sich auf ein großes, bunt gemischtes Publikum“, heißt es weiter.

Zöppkesmarkt 2017 Foto: Stephan Köhlen

Haaner Open Air Das Haaner Open Air auf dem Karl-August-Jung-Platz findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt – diesmal mit Programm über zwei Tage. Am Samstag, 10. September, gibt es um 14 Uhr Kindertheater („Pinocchio“) und ab 18.30 Uhr musikalisches Kabarett mit Lars Redlich. Für das Kabarett gibt es noch Eintrittskarten (30 Euro) im Vorverkauf (Stadtbücherei, Zigarren Fischer, Supernah). Samstag ist der Platz vor der Bühne bestuhlt. Sonntag steht der Rasen für Picknick-Decken zur Verfügung. Von dort lässt sich ab 16 Uhr die Musik der Bergischen Symphoniker hören, die eine Mischung aus Klassik und Filmmusik präsentieren werden. Für den Eintritt gilt: „Betal, wat de häs“

Rockin‘ Rooster Haan In der Reihe „Live on Stage“ treten im Rockin‘ Rooster Club Haan, Dieselstraße 5, am Samstag, 10. September (Einlass: 19.30 Uhr), drei Bands auf. Die „Kapelle Krebs“ bietet Kraut- und Rübenrock aus Duisburg. „Glutsucht“ ist eine Oldenburger Hardrock-Formation. „Threepwood N Strings“ spielt Indie-Folk. Der Eintritt ist frei.

Merkur Spielarena, Laune der Natour, Campino, Breiti, Andi, Kuddel, Vom, Freitag Abend Photo : Andreas Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Reusrather Kartoffelfest Zum zehnten Mal feiern die Reusrather ab dem 9. September ihr Kartoffelfest. Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es rund um das Tenniscenter Petry, Schnepprath 4, Langenfeld, und Rapha‘s Bistro im Süden drei statt sonst zwei Tage Programm. Los geht es am Freitag gegen 18 Uhr. Die Bühne wird zum Auftakt von gleich drei Bands nacheinander genutzt: „Couchpop“, „Mr. Beaker“, die legendäre Coverband, die nach zehn Jahren das erste Mal wieder in Originalbesetzung auftreten wird, und die Lokalmatadoren von „Gottfried“ mit deutschsprachigem Rock. Samstag geht es ab 16 Uhr mit dem Rahmenprogramm weiter. Das Bühnenprogramm startet ab 17 Uhr mit „Double Mission und Anne“ (Bluesrock), Pete Hummings Acoustic Trio aus Langenfeld und mit der Band „Still at the Basement“. Der letzte Tag beginnt mit einem lockeren Frühschoppen gegen 11 Uhr, ebenfalls stehen viele Aktionen für Kinder am Sonntag auf dem Plan. Sei es Kinderschminken, Torwandschießen, Dosenwerfen, Bällchenbad oder Riesenjenga. Sonntags wird zusätzlich ein Kindertennis-Schnupperkurs mit dem Reusrather Tennistrainer Ralf Becker angeboten.

ME against rasism Drei Tage lang läuft unter der Überschrift „ME against Racism“ vom 9. bis 11. September ein Kulturfestival. „Lieber Bassist als Rassist“, nach diesem Motto treffen sich Musiker. Zum Line-Up gehören Bands aus Mettmann bis Kolumbien, ein spezielles Grußwort sprechen Campino und Andi von den Toten Hosen. Außerdem wird es einen Hip-Hop-Tanzwettbewerb geben. Der Wettbewerb ist keine Meisterschaft, bei der der eine den anderen von der Bühne kicken soll. Auch hier geht es um den Spaß und ums Miteinander. Sonntag schließen eine Diskussion sowie eine Lesung das Festival ab. „Macht’s richtig laut!“, animieren Campino und Andi von den Toten Hosen per Videobotschaft. Alle Infos zu den Teilnehmenden, Bühnenprogramm und Karten via me-against-racism.com im Netz.

Kinofest Mettmann Am Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, steigt das erste Mettmanner Kinofest im Weltspiegel-Kino, Düsseldorfer Str. 2, Mettmann. Dann kosten alle Karten für sämtliche Plätze und Vorstellungen fünf Euro. Im Programm seien nicht nur die regulären Filme, sondern viele Leckerbissen drumherum, heißt es. Exklusiv für den Kreis Mettmann dabei Doris Dörries „Freibad“ sowie eine aufgearbeitete und außerdem erweiterte Version des Sci-Fi-Klassikers „Der Zorn des Khan“. Das Leinwandabenteuer feiert 40. Geburtstag. Neben dem zweitägigen Festspektakel, Preview inklusive, gibt es als Drumherum Führungen und einen Blick hinter die Kulissen. Dabei steht dann ein 35-Millimeter-Projektor im Vergleich zur Laser-Projektion, werden die Finessen der D-Box erläutert und führt die Klebepresse zurück in die Vergangenheit.

Spiele-Aktionstag Am Samstag, 10. September, 10-14 Uhr, heißt es in der Stadtbücherei Hilden: Stadt-Land-Spielt! Tage des Gesellschaftsspiels. An diesem Tag stehen Gesellschaftsspiele im Mittelpunkt. An unterschiedlichen Stationen können verschiedene Spiele ausprobiert werden. Zudem werden Rallyes mit anschließender Verlosung und Turniere stattfinden. Für alle Spiele stehen kompetente Spieleerklärer bereit. „Stadt-Land-Spielt!“ ist ein Projekt zur Förderung des Kulturguts Spiel.