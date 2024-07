Ausbildung startet im September 2025 Finanzamt sucht Azubis und duale Studenten

Sowohl im Studium als auch in der Ausbildung wechselten sich Praxis- mit Theoriephasen ab. Die Studierenden und Auszubildenden seien also von Beginn an fest in die praktische Arbeit im Finanzamt integriert. „Die interessanten und vielfältig gestalteten Praxisblöcke bieten einen optimalen Einblick in die spätere Tätigkeit und ermöglichen einen Überblick, wie viele unterschiedliche Aufgaben es in der Finanzverwaltung gibt“, sagt Jennifer Böhm, stellvertretende Dienststellenleiterin des Finanzamts Hilden. „Bei uns kann sich jeder junge Mensch seinen Interessen und Talenten gemäß entwickeln, das Tätigkeitsspektrum ist enorm: vom Steuer-Profi im Finanzamt über die Betriebsprüferinnen und -prüfer im Außendienst, die Steuerfahndung, die Oberfinanzdirektion, das Ministerium der Finanzen oder in der Lehre an einer unserer Bildungsinstitutionen. Sogar den Quereinstieg als Programmiererin oder zum Programmierer gibt es. Dabei arbeiten wir auch mit anderen Behörden, beispielsweise mit dem Zoll oder den Kommunen zusammen.“