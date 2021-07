Hilden/Haan : Ausbildungsbörse für Schüler findet im Parkhaus statt

Hilden/Haan/Erkrath Hilden, Haan und Erkrath laden am 4. September in ein gut durchlüftetes Parkhaus ein. Über 70 Unternehmen, Institutionen sowie (Fach-)Hochschulen haben sich bereits angemeldet.

Gute Nachrichten für die Schülerinnen und Schüler aus Hilden , Haan und Erkrath: Am Samstag, 4. September, haben sie auf der 9. Hildener Ausbildungs- und Studienbörse endlich wieder die Möglichkeit, sich persönlich über Wege nach der Schule zu informieren. Über 70 Unternehmen, Institutionen sowie (Fach-)Hochschulen haben sich bereits angemeldet. Sie präsentieren sich und ihre Ausbildungsangebote sowie Studiengänge von 10 bis 15 Uhr und freuen sich auf einen regen Austausch. Veranstalterin ist die Stadt Hilden in Kooperation mit den Städten Erkrath und Haan.

Pandemiebedingt wird die Börse diesmal an einem ungewöhnlichen Veranstaltungsort stattfinden: Im gut durchlüfteten Parkhaus der HDI-Versicherung am Proactiv-Platz 1 in Hilden. Besucherparkplätze werden auf dem benachbarten Parkplatz des Finanzamtes zur Verfügung stehen.