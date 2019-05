Hilden : Ausbildungs- und Studienbörse hilft bei der Orientierung

Hilden 113 Unternehmen und Unis stellen sich am Samstag im Schulzentrum an der Gerresheimer Straße vor. Bewerber können ihre Unterlagen checken lassen.

(cis) Wer sich ein Bild vom Ausbildungs- und Studienprogramm in der Region machen möchte, sollte am Samstag, 11. Mai, ins Schulzentrum an der Gerresheimer Straße 74 in Hilden kommen. Bei der achten Hildener Ausbildungs- und Studienbörse stellen insgesamt 113 Betriebe und Hochschulen ihr Angebot vor. Die drei Städte Hilden, Haan und Erkrath organisieren die Messe. „Stadtgrenzen gelten nicht für Jugendliche und nicht für Unternehmen“, so Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke: „Deshalb haben wir die ganze Region im Blick.“ 37 Aussteller kommen aus Hilden, 19 aus Düsseldorf, acht aus Köln, jeweils sieben aus Haan und aus Erkrath. Darunter sind viele mittelständische Firmen. „Das sind Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung für die Gesellschaft noch ernst nehmen“, sagt Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz.