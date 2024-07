Ausbildungsbörse in Hilden, Mettmann, Velbert Wie geht es nach der Schule weiter?

Die Ausbildungsbörse „Ausbildung 4U“ findet am Mittwoch, 31. Juli, von 10 bis 14 Uhr im Jobcenter Hilden, Hochdahler Straße 14 statt. Wer es zu diesem Termin nicht schafft, kann auch noch am Mittwoch, 7. August, von 10 bis 14 Uhr in Mettmann vorbeischauen (BiZ Mettmann, Marie-Curie-Straße 1-5). Eine letzte Ausbildungsbörse findet am Mittwoch, 14. August, von 10 bis 14 Uhr im Jobcenter Velbert, Heiligenhauser Straße 6, statt.